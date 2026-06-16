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Ash-Shu'ara
100
26:100
فما لنا من شافعين ١٠٠
فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ ١٠٠
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Now we have none to intercede for us,
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Tafseer Jalalayn
﴿فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِینَ ١٠٠﴾ كَمَا لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْمَلَائِكَة وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُؤْمِنِينَ