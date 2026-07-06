Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Saffat
163
37:163
الا من هو صال الجحيم ١٦٣
إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ١٦٣
ﱳ
ﱴ
ﱵ
ﱶ
ﱷ
ﱸ
except those ˹destined˺ to burn in Hell.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafseer Al-Baghawi
( إلا من هو صال الجحيم )
إلا من قدر الله أنه سيدخل النار ،
أي :
سبق له في علم الله الشقاوة .