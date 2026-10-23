Многобожники считают ангелов дочерьми Аллаха и поклоняются им. Тем самым они не только приравнивают творения к Творцу, но и приписывают Ему качества, которые не достойны Его величия. Они имеют сыновей и приписывают Аллаху дочерей. Воистину, это несправедливый дележ и глубокое заблуждение. Во-первых, потому что многобожники приписывают Всевышнему Аллаху детей. Во-вторых, потому что они называют их женщинами, хотя известно, что женский пол является более слабым и более низким по положению, чем мужской. Более того, когда у них рождаются девочки, они проявляют недовольство и негодование. Всевышний сказал: «Они приписывают Аллаху дочерей. Пречист Он! Себе же они оставляют тех, кого хотят» (16:57). А в-третьих, потому что они называют ангелов дочерьми Аллаха.