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As-Saffat
14
37:14
واذا راوا اية يستسخرون ١٤
وَإِذَا رَأَوْا۟ ءَايَةًۭ يَسْتَسْخِرُونَ ١٤
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And whenever they see a sign, they make fun of it,
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
( وإذا رأوا آية )
أي : دلالة واضحة على ذلك
( يستسخرون )
قال مجاهد وقتادة : يستهزئون .