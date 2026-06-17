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As-Saffat
13
37:13
واذا ذكروا لا يذكرون ١٣
وَإِذَا ذُكِّرُوا۟ لَا يَذْكُرُونَ ١٣
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When they are reminded, they are never mindful.
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السعدي Al-Sa'di
{ و }
من العجب أيضا أنهم
{ إِذَا ذُكِّرُوا }
ما يعرفون في فطرهم وعقولهم، وفطنوا له، وألفت نظرهم إليه
{ لَا يَذْكُرُونَ }
ذلك، فإن كان جهلا، فهو من أدل الدلائل على شدة بلادتهم العظيمة، حيث ذكروا ما هو مستقر في الفطر، معلوم بالعقل، لا يقبل الإشكال، وإن كان تجاهلا وعنادا، فهو أعجب وأغرب.