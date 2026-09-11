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Tafsir Fathul Majid التفسير: يوسف آية 99
يوسف
٩٩
٩٩:١٢
فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ٩٩
فَلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُوا۟ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ٩٩
فَلَمَّا
ﱫ
دَخَلُواْ
ﱬ
عَلَىٰ
ﱭ
يُوسُفَ
ﱮ
ءَاوَىٰٓ
ﱯ
إِلَيۡهِ
ﱰ
أَبَوَيۡهِ
ﱱ
وَقَالَ
ﱲ
ٱدۡخُلُواْ
ﱳ
مِصۡرَ
ﱴ
إِن
ﱵ
شَآءَ
ﱶ
ٱللَّهُ
ﱷ
ءَامِنِينَ
ﱸ
٩٩
ﱹ
وخرج يعقوب وأهله إلى
«مصر»
قاصدين يوسف، فلما وصلوا إليه ضمَّ يوسف إليه أبويه،
وقال لهم:
ادخلوا
«مصر»
بمشيئة الله، وأنتم آمنون من الجهد والقحط، ومن كل مكروه.
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