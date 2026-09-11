تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid التفسير: يوسف آية 97
يوسف
٩٧
٩٧:١٢
قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطيين ٩٧
قَالُوا۟ يَـٰٓأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَـٰطِـِٔينَ ٩٧
قَالُواْ
ﱗ
يَٰٓأَبَانَا
ﱘ
ٱسۡتَغۡفِرۡ
ﱙ
لَنَا
ﱚ
ذُنُوبَنَآ
ﱛ
إِنَّا
ﱜ
كُنَّا
ﱝ
خَٰطِـِٔينَ
ﱞ
٩٧
ﱟ
قال بنوه:
يا أبانا سل لنا ربك أن يعفو عنا ويستر علينا ذنوبنا، إنا كنا خاطئين فيما فعلناه بيوسف وشقيقه.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.