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التفسير: يوسف ٩١:١٢
يوسف
٩١
٩١:١٢
قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطيين ٩١
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَـٰطِـِٔينَ ٩١
قَالُواْ
تَٱللَّهِ
لَقَدۡ
ءَاثَرَكَ
ٱللَّهُ
عَلَيۡنَا
وَإِن
كُنَّا
لَخَٰطِـِٔينَ
٩١
قالوا:
تالله لقد فَضَّلك الله علينا وأعزَّك بالعلم والحلم والفضل، وإن كنا لخاطئين بما فعلناه عمدًا بك وبأخيك.
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تفسير الجلالين
﴿قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدۡ ءَاثَرَكَ﴾ فَضَّلَك ﴿ٱللَّهُ عَلَیۡنَا﴾ بِالْمُلْكِ وَغَيْره ﴿وَإِن﴾ مُخَفَّفَة أَيْ إنَّا ﴿كُنَّا لَخَـٰطِـِٔینَ ٩١﴾ آثِمِينَ فِي أَمْرك فَأَذْلَلْنَاك