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التفسير: يوسف ٨٩:١٢
يوسف
٨٩
٨٩:١٢
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون ٨٩
قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَـٰهِلُونَ ٨٩
قَالَ
هَلۡ
عَلِمۡتُم
مَّا
فَعَلۡتُم
بِيُوسُفَ
وَأَخِيهِ
إِذۡ
أَنتُمۡ
جَٰهِلُونَ
٨٩
فلما سمع مقالتهم رقَّ لهم،
وعرَّفهم بنفسه وقال:
هل تذكرون الذي فعلتموه بيوسف وأخيه من الأذى في حال جَهْلكم بعاقبة ما تفعلون؟
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{یوسف پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- خۆی بە براكانی دەناسێنێت} [
قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ
] كه یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- براكانى باسى نهبوونى و حاڵى خراپى خۆیان كردو ئهمیش بیرى باوكى كهوتهوهو بهزهیى پێیاندا هاتهوهو خۆى ئاشكرا كردو فهرمووی: ئایا ئهزانن ئێوه پێشتر چیتان به یوسف و براكهی كرد؟ [
إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (٨٩)
] كاتێك كه ئێوه نهزان بوون.