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التفسير: يوسف ٨٦:١٢
يوسف
٨٦
٨٦:١٢
قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون ٨٦
قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُوا۟ بَثِّى وَحُزْنِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨٦
قَالَ
إِنَّمَآ
أَشۡكُواْ
بَثِّي
وَحُزۡنِيٓ
إِلَى
ٱللَّهِ
وَأَعۡلَمُ
مِنَ
ٱللَّهِ
مَا
لَا
تَعۡلَمُونَ
٨٦
قال يعقوب مجيبًا لهم:
لا أظهر همِّي وحزني إلا لله وحده، فهو كاشف الضرِّ والبلاء، وأعلم من رحمة الله وفرجه ما لا تعلمونه.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ
] (بَثّ) واته: ئهوپهڕی غهم و خهفهت و سهختترینى، یهعقوب -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: شهكواو گلهیی و ئهوپهڕى غهم و خهفهتى خۆم بۆ لای خوای گهوره دهرئهبڕم [
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨٦)
] وه ئهوهی كه لهلایهن خوای گهورهوه من ئهیزانم ئێوه نایزانن، له ڕهحم و بهزهیی خوای گهوره، یان پاداشت وهرگرتن لهسهر موسیبهت، یاخود خوای گهوره پێی وتووم و ئهزانم یوسف زیندووه، یان یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- خهوهكهی ڕاست بووهو ههر ئهگهڕێتهوه.