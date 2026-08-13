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التفسير: يوسف ٨٥:١٢
يوسف
٨٥
٨٥:١٢
قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين ٨٥
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ تَفْتَؤُا۟ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَـٰلِكِينَ ٨٥
قَالُواْ
تَٱللَّهِ
تَفۡتَؤُاْ
تَذۡكُرُ
يُوسُفَ
حَتَّىٰ
تَكُونَ
حَرَضًا
أَوۡ
تَكُونَ
مِنَ
ٱلۡهَٰلِكِينَ
٨٥
قال بنوه:
تالله ما تزال تتذكر يوسف، ويشتدُّ حزنك عليه حتى تُشْرِف على الهلاك أو تهلك فعلا فخفف عن نفسك.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ
] وتیان: سوێند به خوای گهوره تۆ بهردهوام بیری یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- ئهكهیت و خهفهتی لێ ئهخۆی [
حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا
] تا لهش و عهقڵت بێهێز دهبێت و لهناو دهچێت [
أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (٨٥)
] یان ههر ئهمریت و تیا ئهچی ئهوهنده خهفهت ئهخۆیت و ئهوهنده بۆی ئهگری (بهزهییان به باوكیاندا هاتهوهو ویستیان بێدهنگى بكهن).