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التفسير: يوسف ٨٥:١٢
يوسف
٨٥
٨٥:١٢
قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين ٨٥
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ تَفْتَؤُا۟ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَـٰلِكِينَ ٨٥
قَالُواْ
تَٱللَّهِ
تَفۡتَؤُاْ
تَذۡكُرُ
يُوسُفَ
حَتَّىٰ
تَكُونَ
حَرَضًا
أَوۡ
تَكُونَ
مِنَ
ٱلۡهَٰلِكِينَ
٨٥
قال بنوه:
تالله ما تزال تتذكر يوسف، ويشتدُّ حزنك عليه حتى تُشْرِف على الهلاك أو تهلك فعلا فخفف عن نفسك.
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العربية
تفسير السعدي
فقال له أولاده متعجبين من حاله:
{ تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ }
أي: لا تزال تذكر يوسف في جميع أحوالك.
{ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا }
أي: فانيا لا حراك فيك ولا قدرة على الكلام.
{ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ }
أي: لا تترك ذكره مع قدرتك على ذكره أبدا.