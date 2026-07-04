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يوسف
٧٣
٧٣:١٢
قالوا تالله لقد علمتم ما جينا لنفسد في الارض وما كنا سارقين ٧٣
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَـٰرِقِينَ ٧٣
قَالُواْ
تَٱللَّهِ
لَقَدۡ
عَلِمۡتُم
مَّا
جِئۡنَا
لِنُفۡسِدَ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَمَا
كُنَّا
سَٰرِقِينَ
٧٣
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العربية
التفسير الميسر
قال إخوة يوسف:
والله لقد تحققتم مما شاهدتموه منا أننا ما جئنا أرض
«مصر»
من أجل الإفساد فيها، وليس من صفاتنا أن نكون سارقين.