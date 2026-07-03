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يوسف
٦٢
٦٢:١٢
وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون ٦٢
وَقَالَ لِفِتْيَـٰنِهِ ٱجْعَلُوا۟ بِضَـٰعَتَهُمْ فِى رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٦٢
وَقَالَ
لِفِتۡيَٰنِهِ
ٱجۡعَلُواْ
بِضَٰعَتَهُمۡ
فِي
رِحَالِهِمۡ
لَعَلَّهُمۡ
يَعۡرِفُونَهَآ
إِذَا
ٱنقَلَبُوٓاْ
إِلَىٰٓ
أَهۡلِهِمۡ
لَعَلَّهُمۡ
يَرۡجِعُونَ
٦٢
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التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
Saaniya Nerekar
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قبل سنتين
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المراجع
آية ٦٢:١٢
amazing once upon a time he(yusuf as) was a servant and now he has servants.
Indeed Allah is the one who gives greatness to whom He wills and takes it away from whom He wills.
here Yusuf as does ihsaaan(good deed),
He is returning the money to his brothers , this shows how we should be generous to our own families and our own relatives.
We must be grateful to Allah and keep on doing ihsaan(good deeds) .
and the best of you are the best to the...
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