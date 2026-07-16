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يوسف
٦
٦:١٢
وكذالك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم ٦
وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌۭ ٦
وَكَذَٰلِكَ
يَجۡتَبِيكَ
رَبُّكَ
وَيُعَلِّمُكَ
مِن
تَأۡوِيلِ
ٱلۡأَحَادِيثِ
وَيُتِمُّ
نِعۡمَتَهُۥ
عَلَيۡكَ
وَعَلَىٰٓ
ءَالِ
يَعۡقُوبَ
كَمَآ
أَتَمَّهَا
عَلَىٰٓ
أَبَوَيۡكَ
مِن
قَبۡلُ
إِبۡرَٰهِيمَ
وَإِسۡحَٰقَۚ
إِنَّ
رَبَّكَ
عَلِيمٌ
حَكِيمٞ
٦
وكما أراك ربك هذه الرؤيا فكذلك يصطفيك ويعلمك تفسير ما يراه الناس في منامهم من الرؤى مما تؤول إليه واقعًا، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب بالنبوة والرسالة، كما أتمها من قبل على أبويك إبراهيم وإسحاق بالنبوة والرسالة. إن ربك عليم بمن يصطفيه من عباده، حكيم في تدبير أمور خلقه.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ
] وهبهم شێوازه پهروهردگار ههڵتئهبژێرێ و دهتكات به پێغهمبهر [
وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ
] وه فێری لێكدانهوهی خهوت ئهكات [
وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ
] وه نیعمهتی خۆی تهواو ئهڕژێنێ بهسهرتدا بهوهی ئهتكات به پێغهمبهر، وه موڵك و خێری دونیاو قیامهتت پێ ئهبهخشێ، وه نیعمهتی خۆی تهواو دهكات بهسهر ئالی یهعقوبدا [
كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ
] وهكو پێشتریش نیعمهتی خۆی تهواو ڕژاند بهسهر ئیبراهیم و ئیسحاقدا بهوهی كه كردیانی به پێغهمبهر، وه ئیبراهیمی پاراست له ئاگرهكه وه كردی به خهلیلی خۆی [
إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦)
] بهراستى پهروهردگاری تۆ زۆر زاناو كاربهجێیه.