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٣

قوله تعالى : ولأجر الآخرة خير أي ما نعطيه في الآخرة خير وأكثر مما أعطيناه في الدنيا ; لأن أجر الآخرة دائم ، وأجر الدنيا ينقطع ; وظاهر الآية العموم في كل مؤمن متق ; وأنشدوا :أما في رسول الله يوسف أسوة لمثلك محبوسا على الظلم والإفك أقام جميل الصبر في الحبس برهةفآل به الصبر الجميل إلى الملكوكتب بعضهم إلى صديق له :وراء مضيق الخوف متسع الأمن وأول مفروح به آخر الحزنفلا تيأسن فالله ملك يوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجنوأنشد بعضهم :إذا الحادثات بلغن النهى وكادت تذوب لهن المهجوحل البلاء وقل العزاء فعند التناهي يكون الفرجوالشعر في هذا المعنى كثير .