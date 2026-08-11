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التفسير: يوسف ٥٥:١٢
يوسف
٥٥
٥٥:١٢
قال اجعلني على خزاين الارض اني حفيظ عليم ٥٥
قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌۭ ٥٥
قَالَ
ٱجۡعَلۡنِي
عَلَىٰ
خَزَآئِنِ
ٱلۡأَرۡضِۖ
إِنِّي
حَفِيظٌ
عَلِيمٞ
٥٥
وأراد يوسف أن ينفع العباد، ويقيم العدل بينهم،
فقال للملك:
اجعلني واليًا على خزائن
«مصر»
، فإني خازن أمين، ذو علم وبصيرة بما أتولاه.
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العربية
تفسير السعدي
{ قَالَ }
يوسف طلبا للمصلحة العامة:
{ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ }
أي: على خزائن جبايات الأرض وغلالها، وكيلا حافظا مدبرا.
{ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ }
أي: حفيظ للذي أتولاه، فلا يضيع منه شيء في غير محله، وضابط للداخل والخارج، عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع، والتصرف في جميع أنواع التصرفات، وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية، وإنما هو رغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاءة والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه. فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها.