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التفسير: يوسف ٥٤:١٢
يوسف
٥٤
٥٤:١٢
وقال الملك ايتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين ٥٤
وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌۭ ٥٤
وَقَالَ
ٱلۡمَلِكُ
ٱئۡتُونِي
بِهِۦٓ
أَسۡتَخۡلِصۡهُ
لِنَفۡسِيۖ
فَلَمَّا
كَلَّمَهُۥ
قَالَ
إِنَّكَ
ٱلۡيَوۡمَ
لَدَيۡنَا
مَكِينٌ
أَمِينٞ
٥٤
وقال الملك الحاكم لـ
«مصر»
حين بلغته براءة يوسف: جيئوني به أجعله من خلصائي وأهل مشورتي، فلما جاء يوسف وكلَّمه الملك، وعرف براءته، وعظيم أمانته، وحسن خلقه،
قال له:
إنك اليوم عندنا عظيم المكانة، ومؤتمن على كل شيء.
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تفسير السعدي
فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة،
أرسل إليه الملك وقال:
{ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي }
أي: أجعله خصيصة لي ومقربا لديَّ فأتوه به مكرما محترما،
{ فَلَمَّا كَلَّمَهُ }
أعجبه كلامه،
وزاد موقعه عنده فقال له:
{ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا }
أي: عندنا
{ مَكِينٌ أَمِينٌ }
أي: متمكن، أمين على الأسرار