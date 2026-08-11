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التفسير: يوسف ٥٣:١٢
يوسف
٥٣
٥٣:١٢
۞ وما ابري نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم ٥٣
۞ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٥٣
۞ وَمَآ
أُبَرِّئُ
نَفۡسِيٓۚ
إِنَّ
ٱلنَّفۡسَ
لَأَمَّارَةُۢ
بِٱلسُّوٓءِ
إِلَّا
مَا
رَحِمَ
رَبِّيٓۚ
إِنَّ
رَبِّي
غَفُورٞ
رَّحِيمٞ
٥٣
قالت امرأة العزيز:
وما أزكي نفسي ولا أبرئها، إن النفس لكثيرة الأمر لصاحبها بعمل المعاصي طلبا لملذاتها، إلا مَن عصمه الله. إن الله غفور لذنوب مَن تاب مِن عباده، رحيم بهم.
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تفسير الجلالين
﴿وَمَاۤ أُبَرِّئُ نَفۡسِیۤۚ﴾ مِنْ الزَّلَل ﴿إِنَّ ٱلنَّفۡسَ﴾ الْجِنْس ﴿لَأَمَّارَةُۢ﴾ كَثِيرَة الْأَمْر ﴿بِٱلسُّوۤءِ إِلَّا مَا﴾ بمعنى من ﴿رَحِمَ رَبِّیۤۚ﴾ فعصمه ﴿إِنَّ رَبِّی غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ٥٣﴾