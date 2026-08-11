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التفسير: يوسف ٥١:١٢
يوسف
٥١
٥١:١٢
قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرات العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ٥١
قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَٰوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ قُلْنَ حَـٰشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍۢ ۚ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْـَٔـٰنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا۠ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٥١
قَالَ
مَا
خَطۡبُكُنَّ
إِذۡ
رَٰوَدتُّنَّ
يُوسُفَ
عَن
نَّفۡسِهِۦۚ
قُلۡنَ
حَٰشَ
لِلَّهِ
مَا
عَلِمۡنَا
عَلَيۡهِ
مِن
سُوٓءٖۚ
قَالَتِ
ٱمۡرَأَتُ
ٱلۡعَزِيزِ
ٱلۡـَٰٔنَ
حَصۡحَصَ
ٱلۡحَقُّ
أَنَا۠
رَٰوَدتُّهُۥ
عَن
نَّفۡسِهِۦ
وَإِنَّهُۥ
لَمِنَ
ٱلصَّٰدِقِينَ
٥١
قال الملك للنسوة اللاتي جرحن أيديهن:
ما شأنكن حين راودتنَّ يوسف عن نفسه يوم الضيافة؟ فهل رأيتن منه ما يريب؟
قلن:
معاذ الله ما علمنا عليه أدنى شيء يَشينه،
عند ذلك قالت امراة العزيز:
الآن ظهر الحق بعد خفائه، فأنا التي حاولت فتنته بإغرائه فامتنع، وإنه لمن الصادقين في كل ما قاله.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{شایەتی دانی سێیەم بە پاكێتی یوسف پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
-} [
قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ
] پاشا ههموو ئافرهتهكانی كۆكردهوهو پێى وتن (مهبهستى خێزانهكهى عهزیزى میصر بوو) ڕووداو و بهسهرهاتی ئێوه چی بوو كاتێك كه داواتان له یوسف كرد كه خراپهتان لهگهڵدا بكات [
قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ
] وتیان: پاك و مونهززههی بۆ خوای گهوره هیچ خراپهیهكمان له یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- نهبینیوه (ئهمیش شایهتیدانى ئافرهتهكانه لهسهر پاكێتى یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- ) {شایەتی دانی چوارەم بە پاكێتی یوسف پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- } [
قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ
] خێزانهكهی عهزیز وتی: ئێستا حهق دهركهوت و ئاشكرا بوو من بووم كه داوام لێكرد كاری خراپهم لهگهڵدا بكات [
وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٥١)
] وه یوسف له ڕاستگۆیانه لهو قسانهی كه كردوویهتی (ئهمیش شایهتیدانى خێزانی عهزیزه لهسهر پاكێتى یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- ).