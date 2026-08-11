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التفسير: يوسف ٥٠:١٢
يوسف
٥٠
٥٠:١٢
وقال الملك ايتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم ٥٠
وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّـٰتِى قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّى بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌۭ ٥٠
وَقَالَ
ٱلۡمَلِكُ
ٱئۡتُونِي
بِهِۦۖ
فَلَمَّا
جَآءَهُ
ٱلرَّسُولُ
قَالَ
ٱرۡجِعۡ
إِلَىٰ
رَبِّكَ
فَسۡـَٔلۡهُ
مَا
بَالُ
ٱلنِّسۡوَةِ
ٱلَّٰتِي
قَطَّعۡنَ
أَيۡدِيَهُنَّۚ
إِنَّ
رَبِّي
بِكَيۡدِهِنَّ
عَلِيمٞ
٥٠
وقال الملك لأعوانه:
أخرجوا الرجل المعبِّر للرؤيا من السجن وأحضروه لي،
فلما جاءه رسول الملك يدعوه قال يوسف للرسول:
ارجع إلى سيدك الملك، واطلب منه أن يسأل النسوة اللاتي جرحن أيديهن عن حقيقة أمرهن وشأنهن معي; لتظهر الحقيقة للجميع، وتتضح براءتي، إن ربي عليم بصنيعهن وأفعالهن لا يخفى عليه شيء من ذلك.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ
] كاتێك پاشا لێكدانهوهی خهونهكهی بیست سهرسام بوو پێى و وتى: بڕۆن یوسفم -
صلی الله علیه وسلم
- بۆ بێنن [
فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ
] كاتێك نێردراوی پاشا هات بۆ لای یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- [
قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ
] یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- نههاته دهرهوه له بهندینخانهكهو فهرمووی: بگهڕێرهوه بۆ لای پاشاكهت پرسیاری لێ بكه ڕووداو و بهسهرهاتی ئهو ئافرهتانهی كه دهستی خۆیان بڕی چی بوو؟ (پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووى: ئهگهر من بوومایه ئهوهندهى یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- له بهندینخانه بمامایاتهوه ئهوا وهڵامى نێردراوهكهم دهدایهوهو دههاتمه دهرهوه) [
إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (٥٠)
] به دڵنیایى پهروهردگارم زۆر زانایه بهنهخشهو فڕوفێڵ و پیلانی ئهوان.