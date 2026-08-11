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التفسير: يوسف ٤٩:١٢
يوسف
٤٩
٤٩:١٢
ثم ياتي من بعد ذالك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ٤٩
ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌۭ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٤٩
ثُمَّ
يَأۡتِي
مِنۢ
بَعۡدِ
ذَٰلِكَ
عَامٞ
فِيهِ
يُغَاثُ
ٱلنَّاسُ
وَفِيهِ
يَعۡصِرُونَ
٤٩
ثم يأتي من بعد هذه السنين المجدبة عام يغاث فيه الناس بالمطر، فيرفع الله تعالى عنهم الشدة، ويعصرون فيه الثمار من كثرة الخِصْب والنماء.
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[
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ
] دوای ئهوه ساڵێك دێت ژیان خۆش ئهبێت و باران دهبارێت و ئاوی نیل دێت (لهبهر ئهوهی زیاتر كشتوكاڵیان به ئاوی نیل ئهكرد نهك به باران) [
وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (٤٩)
] وه ترێ و ئهوانه ئهوشن و ههڵیئهگرن، یاخود ئاژهڵهكانتان شیریان زۆر دهبێت و دهیاندۆشن.