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التفسير: يوسف ٤٥:١٢
يوسف
٤٥
٤٥:١٢
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبيكم بتاويله فارسلون ٤٥
وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا۠ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ ٤٥
وَقَالَ
ٱلَّذِي
نَجَا
مِنۡهُمَا
وَٱدَّكَرَ
بَعۡدَ
أُمَّةٍ
أَنَا۠
أُنَبِّئُكُم
بِتَأۡوِيلِهِۦ
فَأَرۡسِلُونِ
٤٥
وقال الذي نجا من القتل من صاحبَي يوسف في السجن وتذكر بعد مدة ما نسي من أمر يوسف:
أنا أخبركم بتأويل هذه الرؤيا، فابعثوني إلى يوسف لآتيكم بتفسيرها.
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[
وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (٤٥)
] ئهوهی كه له بهندینخانه ڕزگاری بوو له پاش ماوهیهك یوسفی -
صلی الله علیه وسلم
- بیر كهوتهوهو به پاشاكهی وت من ههواڵی ئهم خهونهتان بۆ دێنمهوه بمنێرن بۆ لای یوسف ئهو لێكدانهوهی خهون ئهزانێ، ڕۆیشت بۆ لای یوسف و پێی وت: