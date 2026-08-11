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التفسير: يوسف ٤٢:١٢
يوسف
٤٢
٤٢:١٢
وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ٤٢
وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُۥ نَاجٍۢ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِۦ فَلَبِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ٤٢
وَقَالَ
لِلَّذِي
ظَنَّ
أَنَّهُۥ
نَاجٖ
مِّنۡهُمَا
ٱذۡكُرۡنِي
عِندَ
رَبِّكَ
فَأَنسَىٰهُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ذِكۡرَ
رَبِّهِۦ
فَلَبِثَ
فِي
ٱلسِّجۡنِ
بِضۡعَ
سِنِينَ
٤٢
وقال يوسف للذي علم أنه ناجٍ من صاحبيه:
اذكرني عند سيِّدك الملك وأخبره بأني مظلوم محبوس بلا ذنب، فأنسى الشيطان ذلك الرجل أن يذكر للملك حال يوسف، فمكث يوسف بعد ذلك في السجن عدة سنوات.
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العربية
تفسير السعدي
أي:
{ وَقَالَ }
يوسف عليه السلام:
{ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا }
وهو: الذي رأى أنه يعصر خمرا:
{ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ }
أي: اذكر له شأني وقصتي، لعله يرقُّ لي، فيخرجني مما أنا فيه،
{ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ }
أي: فأنسى الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعالى، وذكر ما يقرب إليه، ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق أن يجازى بأتم الإحسان، وذلك ليتم الله أمره وقضاءه.
{ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ }
والبضع من الثلاث إلى التسع،
ولهذا قيل:
إنه لبث سبع سنين، ولما أراد الله أن يتم أمره، ويأذن بإخراج يوسف من السجن، قدر لذلك سببا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره، وهو رؤيا الملك.