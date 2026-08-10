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التفسير: يوسف ٣٢:١٢
يوسف
٣٢
٣٢:١٢
قالت فذالكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولين لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونا من الصاغرين ٣٢
قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَّنِى فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ فَٱسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُۥ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًۭا مِّنَ ٱلصَّـٰغِرِينَ ٣٢
قَالَتۡ
فَذَٰلِكُنَّ
ٱلَّذِي
لُمۡتُنَّنِي
فِيهِۖ
وَلَقَدۡ
رَٰوَدتُّهُۥ
عَن
نَّفۡسِهِۦ
فَٱسۡتَعۡصَمَۖ
وَلَئِن
لَّمۡ
يَفۡعَلۡ
مَآ
ءَامُرُهُۥ
لَيُسۡجَنَنَّ
وَلَيَكُونٗا
مِّنَ
ٱلصَّٰغِرِينَ
٣٢
قالت امرأة العزيز للنسوة اللاتي قطَّعن أيديهن:
فهذا الذي أصابكن في رؤيتكن إياه ما أصابكن هو الفتى الذي لُمتُنَّني في الافتتان به، ولقد طلبته وحاولت إغراءه; ليستجيب لي فامتنع وأبى، ولئن لم يفعل ما آمره به مستقبلا لَيعاقَبَنَّ بدخول السجن، ولَيكونن من الأذلاء.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ
] ئافرهتهكه وتی: ئا ئهمه ئهو كوڕهیه كه ئێوه لۆمهتان كردم لهسهری [
وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ
] وه دانى پێدا دهنێت كه من داوام لێ كرد كه بێت لهگهڵمدا كاری خراپه بكات بهڵام ئهو خۆی پاراست وه كاری خراپی لهگهڵمدا نهكرد (ئهمه شایهتیدانه بۆ پاكێتى یوسف لهلایهن ئافرهتهكهوه) [
وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ
] وه دووباره داوای ئهوهی لێ ئهكهم ئهگهر ئهنجامی نهدات لهگهڵمدا ئهبێ بیخهمه سجنهوه [
وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ (٣٢)
] وه ئهبێ زهلیل و ڕیسوا ببێ لهناو سجندا.