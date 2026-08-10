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التفسير: يوسف ٢٨:١٢
يوسف
٢٨
٢٨:١٢
فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم ٢٨
فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍۢ قَالَ إِنَّهُۥ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌۭ ٢٨
فَلَمَّا
رَءَا
قَمِيصَهُۥ
قُدَّ
مِن
دُبُرٖ
قَالَ
إِنَّهُۥ
مِن
كَيۡدِكُنَّۖ
إِنَّ
كَيۡدَكُنَّ
عَظِيمٞ
٢٨
فلما رأى الزوج قميص يوسف شُقَّ من خلفه علم براءة يوسف،
وقال لزوجته:
إن هذا الكذب الذي اتهمتِ به هذا الشاب هو مِن جملة مكركن -أيتها النساء-، إنَّ مكركن عظيم.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ
] كاتێك كه قهمیسهكهی یوسفى -
صلی الله علیه وسلم
- بینی لهدواوه دڕابوو [
قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (٢٨)
] به خێزانهكهی وت ئهمه نهخشهو پیلانی ئێوهیه بهراستى فڕوفێڵ و نهخشهو پیلانی ئێوهى ئافرهتان یهكجار گهورهیه.