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التفسير: يوسف ٢٧:١٢
يوسف
٢٧
٢٧:١٢
وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ٢٧
وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍۢ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٢٧
وَإِن
كَانَ
قَمِيصُهُۥ
قُدَّ
مِن
دُبُرٖ
فَكَذَبَتۡ
وَهُوَ
مِنَ
ٱلصَّٰدِقِينَ
٢٧
وإن كان قميصه شُقَّ من الخلف فكذبت في قولها، وهو من الصادقين.
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العربية
تفسير البغوي
"وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين"
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