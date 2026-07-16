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يوسف
١٤
١٤:١٢
قالوا لين اكله الذيب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون ١٤
قَالُوا۟ لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًۭا لَّخَـٰسِرُونَ ١٤
قَالُواْ
لَئِنۡ
أَكَلَهُ
ٱلذِّئۡبُ
وَنَحۡنُ
عُصۡبَةٌ
إِنَّآ
إِذٗا
لَّخَٰسِرُونَ
١٤
قال إخوة يوسف لوالدهم:
لئن أكله الذئب، ونحن جماعة قوية إنا إذًا لخاسرون، لا خير فينا، ولا نفع يُرْجَى منا.
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تفسير الجلالين
﴿قَالُوا۟ لَىِٕنۡ﴾ لَام قَسَم ﴿أَكَلَهُ ٱلذِّئۡبُ وَنَحۡنُ عُصۡبَةٌ﴾ جَمَاعَة ﴿إِنَّاۤ إِذࣰا لَّخَـٰسِرُونَ ١٤﴾ عَاجِزُونَ فَأَرْسَلَهُ معهم