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Tafsir Fathul Majid التفسير: يوسف آية 111
يوسف
١١١
١١١:١٢
لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولاكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يومنون ١١١
لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌۭ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًۭا يُفْتَرَىٰ وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَىْءٍۢ وَهُدًۭى وَرَحْمَةًۭ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ١١١
لَقَدۡ
ﲺ
كَانَ
ﲻ
فِي
ﲼ
قَصَصِهِمۡ
ﲽ
عِبۡرَةٞ
ﲾ
لِّأُوْلِي
ﲿ
ٱلۡأَلۡبَٰبِۗ
ﳀﳁ
مَا
ﳂ
كَانَ
ﳃ
حَدِيثٗا
ﳄ
يُفۡتَرَىٰ
ﳅ
وَلَٰكِن
ﳆ
تَصۡدِيقَ
ﳇ
ٱلَّذِي
ﳈ
بَيۡنَ
ﳉ
يَدَيۡهِ
ﳊ
وَتَفۡصِيلَ
ﳋ
كُلِّ
ﳌ
شَيۡءٖ
ﳍ
وَهُدٗى
ﳎ
وَرَحۡمَةٗ
ﳏ
لِّقَوۡمٖ
ﳐ
يُؤۡمِنُونَ
ﳑ
١١١
ﳒ
لقد كان في نبأ المرسلين الذي قصصناه عليك وما حلَّ بالمكذبين عظة لأهل العقول السليمة. ما كان هذا القرآن حديثًا مكذوبًا مختلَقًا، ولكن أنزلناه مصدقًا لما سبقه من الكتب السماوية، وبيانًا لكل ما يحتاج إليه العباد من تحليل وتحريم، ومحبوب ومكروه وغير ذلك، وإرشادًا من الضلال، ورحمة لأهل الإيمان تهتدي به قلوبهم، فيعملون بما فيه من الأوامر والنواهي.
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