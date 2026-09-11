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Tafsir Fathul Majid التفسير: يوسف آية 109
يوسف
١٠٩
١٠٩:١٢
وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون ١٠٩
وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًۭا نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْـَٔاخِرَةِ خَيْرٌۭ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٩
وَمَآ
ﲄ
أَرۡسَلۡنَا
ﲅ
مِن
ﲆ
قَبۡلِكَ
ﲇ
إِلَّا
ﲈ
رِجَالٗا
ﲉ
نُّوحِيٓ
ﲊ
إِلَيۡهِم
ﲋ
مِّنۡ
ﲌ
أَهۡلِ
ﲍ
ٱلۡقُرَىٰٓۗ
ﲎﲏ
أَفَلَمۡ
ﲐ
يَسِيرُواْ
ﲑ
فِي
ﲒ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲓ
فَيَنظُرُواْ
ﲔ
كَيۡفَ
ﲕ
كَانَ
ﲖ
عَٰقِبَةُ
ﲗ
ٱلَّذِينَ
ﲘ
مِن
ﲙ
قَبۡلِهِمۡۗ
ﲚﲛ
وَلَدَارُ
ﲜ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲝ
خَيۡرٞ
ﲞ
لِّلَّذِينَ
ﲟ
ٱتَّقَوۡاْۚ
ﲠﲡ
أَفَلَا
ﲢ
تَعۡقِلُونَ
ﲣ
١٠٩
ﲤ
وما أرسلنا من قبلك -أيها الرسول- للناس إلا رجالا منهم ننزل عليهم وحينا، وهم من أهل الحاضرة، فهم أقدر على فهم الدعوة والرسالة، يصدقهم المهتدون للحق، ويكذبهم الضالون عنه، أفلم يمشوا في الأرض، فيعاينوا كيف كان مآل المكذبين السابقين وما حلَّ بهم من الهلاك؟ ولَثواب الدار الآخرة أفضل من الدنيا وما فيها للذين آمنوا وخافوا ربهم. أفلا تتفكرون فتعتبروا؟
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