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Tafsir Fathul Majid التفسير: يوسف آية 106
يوسف
١٠٦
١٠٦:١٢
وما يومن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ١٠٦
وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ١٠٦
وَمَا
ﱙ
يُؤۡمِنُ
ﱚ
أَكۡثَرُهُم
ﱛ
بِٱللَّهِ
ﱜ
إِلَّا
ﱝ
وَهُم
ﱞ
مُّشۡرِكُونَ
ﱟ
١٠٦
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وما يُقِرُّ هؤلاء المعرضون عن آيات الله بأن الله خالقهم ورازقهم وخالق كل شيء ومستحق للعبادة وحده إلا وهم مشركون في عبادتهم الأوثان والأصنام. تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرا.
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