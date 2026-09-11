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Tafsir Fathul Majid التفسير: يوسف آية 104
يوسف
١٠٤
١٠٤:١٢
وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين ١٠٤
وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ لِّلْعَـٰلَمِينَ ١٠٤
وَمَا
ﱁ
تَسۡـَٔلُهُمۡ
ﱂ
عَلَيۡهِ
ﱃ
مِنۡ
ﱄ
أَجۡرٍۚ
ﱅﱆ
إِنۡ
ﱇ
هُوَ
ﱈ
إِلَّا
ﱉ
ذِكۡرٞ
ﱊ
لِّلۡعَٰلَمِينَ
ﱋ
١٠٤
ﱌ
وما تطلب من قومك أجرة على إرشادهم للإيمان، إن الذي أُرسلتَ به من القرآن والهدى عظة للناس أجمعين يتذكرون به ويهتدون.
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