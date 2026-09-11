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Tafsir Fathul Majid التفسير: يوسف آية 103
يوسف
١٠٣
١٠٣:١٢
وما اكثر الناس ولو حرصت بمومنين ١٠٣
وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٣
وَمَآ
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أَكۡثَرُ
ﳗ
ٱلنَّاسِ
ﳘ
وَلَوۡ
ﳙ
حَرَصۡتَ
ﳚ
بِمُؤۡمِنِينَ
ﳛ
١٠٣
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وما أكثرُ المشركين من قومك -أيها الرسول- بمصدِّقيك ولا متبعيك، ولو حَرَصْتَ على إيمانهم، فلا تحزن على ذلك.
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