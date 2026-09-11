تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid التفسير: يوسف آية 102
يوسف
١٠٢
١٠٢:١٢
ذالك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون ١٠٢
ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓا۟ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ١٠٢
ذَٰلِكَ
ﳆ
مِنۡ
ﳇ
أَنۢبَآءِ
ﳈ
ٱلۡغَيۡبِ
ﳉ
نُوحِيهِ
ﳊ
إِلَيۡكَۖ
ﳋﳌ
وَمَا
ﳍ
كُنتَ
ﳎ
لَدَيۡهِمۡ
ﳏ
إِذۡ
ﳐ
أَجۡمَعُوٓاْ
ﳑ
أَمۡرَهُمۡ
ﳒ
وَهُمۡ
ﳓ
يَمۡكُرُونَ
ﳔ
١٠٢
ﳕ
ذلك المذكور من قصة يوسف هو من أخبار الغيب نخبرك به -أيها الرسول- وحيًا، وما كنت حاضرًا مع إخوة يوسف حين دبَّروا له الإلقاء في البئر، واحتالوا عليه وعلى أبيه. وهذا يدل على صدقك، وأن الله يُوحِي إليك.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.