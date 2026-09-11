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Tafsir Fathul Majid التفسير: يوسف آية 101
يوسف
١٠١
١٠١:١٢
۞ رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ١٠١
۞ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِى مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِىِّۦ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِى مُسْلِمًۭا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّـٰلِحِينَ ١٠١
۞ رَبِّ
ﲭ ﲮ
قَدۡ
ﲯ
ءَاتَيۡتَنِي
ﲰ
مِنَ
ﲱ
ٱلۡمُلۡكِ
ﲲ
وَعَلَّمۡتَنِي
ﲳ
مِن
ﲴ
تَأۡوِيلِ
ﲵ
ٱلۡأَحَادِيثِۚ
ﲶﲷ
فَاطِرَ
ﲸ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲹ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲺ
أَنتَ
ﲻ
وَلِيِّۦ
ﲼ
فِي
ﲽ
ٱلدُّنۡيَا
ﲾ
وَٱلۡأٓخِرَةِۖ
ﲿﳀ
تَوَفَّنِي
ﳁ
مُسۡلِمٗا
ﳂ
وَأَلۡحِقۡنِي
ﳃ
بِٱلصَّٰلِحِينَ
ﳄ
١٠١
ﳅ
ثم دعا يوسف ربه قائلا ربِّ قد أعطيتني من ملك
«مصر»
، وعلَّمتني من تفسير الرؤى وغير ذلك من العلم، يا خالق السموات والأرض ومبدعهما، أنت متولي جميع شأني في الدنيا والآخرة، توفني إليك مسلمًا، وألحقني بعبادك الصالحين من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار.
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