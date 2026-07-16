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يوسف
١٠
١٠:١٢
قال قايل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابت الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين ١٠
قَالَ قَآئِلٌۭ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا۟ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِى غَيَـٰبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَـٰعِلِينَ ١٠
قَالَ
قَآئِلٞ
مِّنۡهُمۡ
لَا
تَقۡتُلُواْ
يُوسُفَ
وَأَلۡقُوهُ
فِي
غَيَٰبَتِ
ٱلۡجُبِّ
يَلۡتَقِطۡهُ
بَعۡضُ
ٱلسَّيَّارَةِ
إِن
كُنتُمۡ
فَٰعِلِينَ
١٠
قال قائل من إخوة يوسف:
لا تقتلوا يوسف وألقوه في جوف البئر يلتقطه بعض المارَّة من المسافرين فتستريحوا منه، ولا حاجة إلى قتله، إن كنتم عازمين على فعل ما تقولون.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ
] یهكێك لهو برایانه وتی: یوسف مهكوژن بهڵكو فڕێی بدهنه قوڵایی بیرهوه تا له چاو دیار نهمێنێ، بیرهكه له (بیت المقدس) بووه [
يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (١٠)
] دواتر ههندێك له ڕێبواره گهڕۆكهكان ئهیدۆزنهوه و ههڵیئهگرن بۆ خۆیان و له ئێمهى دوردهخهنهوه ئهگهر ئێوه ئهم كاره ئهكهن مهیكوژن ئاوای لێ بكهن باشتره.