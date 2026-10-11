تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 99
يونس
٩٩
٩٩:١٠
ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مومنين ٩٩
وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَـَٔامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ٩٩
وَلَوۡ
ﱗ
شَآءَ
ﱘ
رَبُّكَ
ﱙ
لَأٓمَنَ
ﱚ
مَن
ﱛ
فِي
ﱜ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱝ
كُلُّهُمۡ
ﱞ
جَمِيعًاۚ
ﱟﱠ
أَفَأَنتَ
ﱡ
تُكۡرِهُ
ﱢ
ٱلنَّاسَ
ﱣ
حَتَّىٰ
ﱤ
يَكُونُواْ
ﱥ
مُؤۡمِنِينَ
ﱦ
٩٩
ﱧ
ولو شاء ربك -أيها الرسول- الإيمان لأهل الأرض كلهم لآمنوا جميعًا بما جئتهم به، ولكن له حكمة في ذلك; فإنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء وَفْق حكمته، وليس في استطاعتك أن تُكْره الناس على الإيمان.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.