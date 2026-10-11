تفسير تفسير السعدي: سورة يونس، الآية 97

Речь идет о заблудших обитателях Преисподней, которым суждено попасть в Адское Пламя. Они отказываются уверовать, не взирая на любые знамения и доказательства. Более того, знамения Аллаха лишь увеличивают их заблуждение и приумножают их беззаконие. При этом Аллах не поступает с ними несправедливо - они сами были несправедливы к себе, когда отвергли истину в первый раз, и тогда Всевышний Аллах подверг их наказанию и запечатал их сердца, уши и глаза. Они не желают уверовать, и так продлится до тех пор, пока они не увидят обещанное им мучительное наказание. Когда же это случится, они поймут, что исповедовали заблуждение и что Божьи посланники проповедовали истину. Однако их обращение в веру не принесет им никакой пользы. В тот день никакие оправдания и извинения не исправят положения нечестивцев, и от них не потребуют покаяния. Что же касается Божьих знамений, то они приносят пользу только людям, которые обладают здоровой душой и прислушиваются к тому, что им говорят.