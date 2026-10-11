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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 91
يونس
٩١
٩١:١٠
الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ٩١
ءَآلْـَٔـٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٩١
ءَآلۡـَٰٔنَ
ﱫ
وَقَدۡ
ﱬ
عَصَيۡتَ
ﱭ
قَبۡلُ
ﱮ
وَكُنتَ
ﱯ
مِنَ
ﱰ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﱱ
٩١
ﱲ
آلآن يا فرعون، وقد نزل بك الموت تقرُّ لله بالعبودية، وقد عصيته قبل نزول عذابه بك، وكنت من المفسدين الصادين عن سبيله!! فلا تنفعك التوبة ساعة الاحتضار ومشاهدة الموت والعذاب.
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