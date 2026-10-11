تفسير Rebar Kurdish Tafsir: سورة يونس، الآية 90

{فیرعەون ئیمانی هێنا بەڵام سودی پێ نەگەیاند} [ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ ] بهنی ئیسرائیلمان له دهریاكه پهڕاندهوه بۆ وشكانی [ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ] فیرعهون و سهربازهكانی شوێنیان كهوتن وهكو زوڵم و ستهم و دژایهتی كردن و دهستدرێژی كردنه سهریان [ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ] تا فیرعهونیش چووه ناو ئاوهكه كه پێشتر له سوورهتی (بهقهره)و سوورهتهكانی تر باسمان كرد كه خوای گهوره دوانزه ڕێگای وشكانی بۆ موساو موسڵمانان كردهوهو پهڕینه ئهوبهرهوه كاتێك كه فیرعهون و سهربازهكانی بهو ڕێگا وشكانیانه ڕۆیشتن خوای گهوره فهرمانی كرد ئاوهكه یهكیگرتهوهو ههموویانى لهناو ئاوهكه غهرق و نوقم كرد كه له رۆژى عاشورادا بوو [ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩٠) ] لهو كاتهدا فیرعهون زانی تهواو غهرق ئهبێ وتی: ئیمانم هێنا بهو خوایهی كه بهنی ئیسرائیل ئیمانیان پێ هێنا كه هیچ پهرستراوێك بهحهق نیه شایهنی پهرستن بێ تهنها ئهو خوایه نهبێ كه بهنی ئیسرائیل ئیمانیان پێی هێناوه وه من تهسلیمی فهرمانی خوای گهوره بوومهو منیش یهكێكم له موسڵمانان.