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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 81
يونس
٨١
٨١:١٠
فلما القوا قال موسى ما جيتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ٨١
فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٨١
فَلَمَّآ
ﱓ
أَلۡقَوۡاْ
ﱔ
قَالَ
ﱕ
مُوسَىٰ
ﱖ
مَا
ﱗ
جِئۡتُم
ﱘ
بِهِ
ﱙ
ٱلسِّحۡرُۖ
ﱚﱛ
إِنَّ
ﱜ
ٱللَّهَ
ﱝ
سَيُبۡطِلُهُۥٓ
ﱞ
إِنَّ
ﱟ
ٱللَّهَ
ﱠ
لَا
ﱡ
يُصۡلِحُ
ﱢ
عَمَلَ
ﱣ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﱤ
٨١
ﱥ
فلما ألقَوا حبالهم وعصيَّهم قال لهم موسى:
إنَّ الذي جئتم به وألقيتموه هو السحر، إن الله سيُذْهب ما جئتم به وسيُبطله، إن الله لا يصلح عمل مَن سعى في أرض الله بما يكرهه، وأفسد فيها بمعصيته.
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