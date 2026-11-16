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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 8
يونس
٨
٨:١٠
اولايك ماواهم النار بما كانوا يكسبون ٨
أُو۟لَـٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ٨
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱑ
مَأۡوَىٰهُمُ
ﱒ
ٱلنَّارُ
ﱓ
بِمَا
ﱔ
كَانُواْ
ﱕ
يَكۡسِبُونَ
ﱖ
٨
ﱗ
أولئك مقرُّهم نار جهنم في الآخرة; جزاء بما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا.
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Tafsir Fathul Majid
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