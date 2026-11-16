Всевышний поведал о том, что есть люди, которые не желают встретиться с Аллахом, хотя именно это должно быть самым заветным желанием и самой великой мечтой творений. Однако такие люди отказываются от этой мечты и даже считают ее ложью. Они отказываются от жизни после смерти, довольствуются мирской жизнью и возлагают на нее большие надежды. Их деяния и помыслы связаны только с мирскими удовольствиями, ради которых они трудятся и усердствуют. Они стремятся удовлетворить свои низменные желания любыми способами и делают для этого все возможное. Их желания, намерения, думы и поступки устремлены только к мирской жизни, словно они сотворены ради вечной жизни на земле, словно этот мир не является временным пристанищем, в котором путники имеют возможность запастись провиантом для путешествия в вечный мир, куда непременно попадут все первые и последующие поколения творений, ради блаженств и услад которого трудятся праведники. Наряду с этим они не делают полезных выводов из коранических аятов и пренебрегают знамениями, которые разбросаны по свету и находятся в них самих, и такое пренебрежение знамениями подразумевает пренебрежение тем, на что они указывают и ради чего они ниспосланы. Поэтому пристанищем людей, которые обладают такими качествами, будет огненная Преисподняя, которая станет последней обителью для нечестивцев. Они никогда не покинут эту обитель, потому что их приобретениями были только неверие, многобожие и всевозможные грехи.