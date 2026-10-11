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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 78
يونس
٧٨
٧٨:١٠
قالوا اجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكما الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمومنين ٧٨
قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ٧٨
قَالُوٓاْ
ﳉ
أَجِئۡتَنَا
ﳊ
لِتَلۡفِتَنَا
ﳋ
عَمَّا
ﳌ
وَجَدۡنَا
ﳍ
عَلَيۡهِ
ﳎ
ءَابَآءَنَا
ﳏ
وَتَكُونَ
ﳐ
لَكُمَا
ﳑ
ٱلۡكِبۡرِيَآءُ
ﳒ
فِي
ﳓ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳔ
وَمَا
ﳕ
نَحۡنُ
ﳖ
لَكُمَا
ﳗ
بِمُؤۡمِنِينَ
ﳘ
٧٨
ﳙ
قال فرعون وملؤه لموسى:
أجئتنا لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من عبادة غير الله، وتكون لكما أنت وهارون العظمة والسلطان في أرض
«مصر»
؟ وما نحن لكما بمقرِّين بأنكما رسولان أُرسلتما إلينا; لنعبد الله وحده لا شريك له.
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