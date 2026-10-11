تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 76
يونس
٧٦
٧٦:١٠
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هاذا لسحر مبين ٧٦
فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا۟ إِنَّ هَـٰذَا لَسِحْرٌۭ مُّبِينٌۭ ٧٦
فَلَمَّا
ﲱ
جَآءَهُمُ
ﲲ
ٱلۡحَقُّ
ﲳ
مِنۡ
ﲴ
عِندِنَا
ﲵ
قَالُوٓاْ
ﲶ
إِنَّ
ﲷ
هَٰذَا
ﲸ
لَسِحۡرٞ
ﲹ
مُّبِينٞ
ﲺ
٧٦
ﲻ
فلما أتى فرعونَ وقومَه الحقُّ الذي جاء به موسى قالوا:
إن الذي جاء به موسى من الآيات إنما هو سحر ظاهر.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.