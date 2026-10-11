تفسير تفسير السعدي: سورة يونس، الآية 75

После посланников, которые были направлены к погубленным народам, Всевышний Аллах отправил Мусу и Харуна к Фараону и его приближенным. Муса, сын Имрана, был славным пророком, который говорил с Милостивым Аллахом. Он также был одним из твердых духом посланников. Он имел множество последователей, которым был ниспослан огромный свод мудрых законов. А пророк Харун был его братом и помощником. Они были отправлены к Фараону и его приближенным, потому что они управляли государством, и за ними следовал простой люд. Они призвали людей поклоняться одному Всевышнему Аллаху и отречься от поклонения другим богам и подтвердили правдивость своего учения многочисленными знамениями, однако египетская знать несправедливо и надменно отвергла их проповеди после того, как убедилась в их правдивости. Они были преступными людьми, неотъемлемыми качествами которых были неверие и ослушание. Поэтому они отвернулись от величайшей истины, явившейся от Аллаха - Господа миров. Перед Его величием склоняются все рабы, и Он одаряет Свои творения многочисленными милостями.