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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 74
يونس
٧٤
٧٤:١٠
ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليومنوا بما كذبوا به من قبل كذالك نطبع على قلوب المعتدين ٧٤
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ بِمَا كَذَّبُوا۟ بِهِۦ مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ٧٤
ثُمَّ
ﲊ
بَعَثۡنَا
ﲋ
مِنۢ
ﲌ
بَعۡدِهِۦ
ﲍ
رُسُلًا
ﲎ
إِلَىٰ
ﲏ
قَوۡمِهِمۡ
ﲐ
فَجَآءُوهُم
ﲑ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
ﲒ
فَمَا
ﲓ
كَانُواْ
ﲔ
لِيُؤۡمِنُواْ
ﲕ
بِمَا
ﲖ
كَذَّبُواْ
ﲗ
بِهِۦ
ﲘ
مِن
ﲙ
قَبۡلُۚ
ﲚﲛ
كَذَٰلِكَ
ﲜ
نَطۡبَعُ
ﲝ
عَلَىٰ
ﲞ
قُلُوبِ
ﲟ
ٱلۡمُعۡتَدِينَ
ﲠ
٧٤
ﲡ
ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى أقوامهم
(هودًا وصالحًا وإبراهيم ولوطًا وشعيبًا وغيرَهم)
فجاء كل رسول قومه بالمعجزات الدالة على رسالته، وعلى صحة ما دعاهم إليه، فما كانوا ليصدِّقوا ويعملوا بما كذَّب به قوم نوح ومَن سبقهم من الأمم الخالية. وكما ختم الله على قلوب هؤلاء الأقوام فلم يؤمنوا، كذلك يختم على قلوب مَن شابههم ممن بعدهم من الذين تجاوزوا حدود الله، وخالفوا ما دعاهم إليه رسلهم من طاعته عقوبة لهم على معاصيهم.
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