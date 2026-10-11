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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 71
يونس
٧١
٧١:١٠
۞ واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون ٧١
۞ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦ يَـٰقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِى وَتَذْكِيرِى بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓا۟ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةًۭ ثُمَّ ٱقْضُوٓا۟ إِلَىَّ وَلَا تُنظِرُونِ ٧١
۞ وَٱتۡلُ
ﱁ ﱂ
عَلَيۡهِمۡ
ﱃ
نَبَأَ
ﱄ
نُوحٍ
ﱅ
إِذۡ
ﱆ
قَالَ
ﱇ
لِقَوۡمِهِۦ
ﱈ
يَٰقَوۡمِ
ﱉ
إِن
ﱊ
كَانَ
ﱋ
كَبُرَ
ﱌ
عَلَيۡكُم
ﱍ
مَّقَامِي
ﱎ
وَتَذۡكِيرِي
ﱏ
بِـَٔايَٰتِ
ﱐ
ٱللَّهِ
ﱑ
فَعَلَى
ﱒ
ٱللَّهِ
ﱓ
تَوَكَّلۡتُ
ﱔ
فَأَجۡمِعُوٓاْ
ﱕ
أَمۡرَكُمۡ
ﱖ
وَشُرَكَآءَكُمۡ
ﱗ
ثُمَّ
ﱘ
لَا
ﱙ
يَكُنۡ
ﱚ
أَمۡرُكُمۡ
ﱛ
عَلَيۡكُمۡ
ﱜ
غُمَّةٗ
ﱝ
ثُمَّ
ﱞ
ٱقۡضُوٓاْ
ﱟ
إِلَيَّ
ﱠ
وَلَا
ﱡ
تُنظِرُونِ
ﱢ
٧١
ﱣ
واقصص -أيها الرسول- على كفار
«مكة»
خبر نوح -عليه السلام-
مع قومه حين قال لهم:
إن كان عَظُمَ عليكم مقامي فيكم وتذكيري إياكم بحجج الله وبراهينه فعلى الله اعتمادي وبه ثقتي، فأعدُّوا أمركم، وادعوا شركاءكم، ثم لا تجعلوا أمركم عليكم مستترًا بل ظاهرًا منكشفًا، ثم اقضوا عليَّ بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم، ولا تمهلوني ساعة من نهار.
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