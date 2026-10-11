تفسير Rebar Kurdish Tafsir: سورة يونس، الآية 71

{بەسەرهاتی نوح پێغەمبەر –صلی الله علیه وسلم - و قەومەكەی} [ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - تۆ ههواڵ و بهسهرهاتی نوح پێغهمبهریان - صلی الله علیه وسلم - بهسهردا بخوێنهوه [ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ ] كاتێك كه بهقهومهكهی خۆی فهرموو: ئهی قهومی خۆم ئهگهر بهلاتانهوه قورس و زهحمهت و گهورهیه من لهناوتاندا بمێنمهوهو ئامۆژگاریتان بكهم به ئایهتهكانی خوای گهوره [ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ ] ئهوه من تهنها پشتم به خوای گهوره بهستووهو تهوهكولم كردۆته سهر ئهو و كارهكانم تهنها بهو سپاردووه [ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ] ئێوهش چیتان له دهست دێت بیكهن، وه خۆتان و ئهوانهشی كه كردووتانه بهشهریك بۆ خوای گهوره كۆ ببنهوه با سهرتان بخهن [ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ] پاشان با كاری ئێوهش ئاشكرابێت دهركهوێت و خۆتان یهكلا بكهنهوه [ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ ] وه چیتان لهدهست دێت كه ئهتانهوێ بهرامبهر به من بیكهن بێ منهت بن [ وَلَا تُنْظِرُونِ (٧١) ] وه هیچ مۆڵهتێك به من مهدهن و پهله بكهن ئهوهی له دهستان دێت بیكهن، (نوح پێغهمبهر - صلی الله علیه وسلم - دڵنیا بوو كه خوای گهوره سهری ئهخات بۆیه گوێی بهوان نهدا).