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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يونس، الآية 70
يونس
٧٠
٧٠:١٠
متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ٧٠
مَتَـٰعٌۭ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ٧٠
مَتَٰعٞ
ﳆ
فِي
ﳇ
ٱلدُّنۡيَا
ﳈ
ثُمَّ
ﳉ
إِلَيۡنَا
ﳊ
مَرۡجِعُهُمۡ
ﳋ
ثُمَّ
ﳌ
نُذِيقُهُمُ
ﳍ
ٱلۡعَذَابَ
ﳎ
ٱلشَّدِيدَ
ﳏ
بِمَا
ﳐ
كَانُواْ
ﳑ
يَكۡفُرُونَ
ﳒ
٧٠
ﳓ
إنما يتمتعون في الدنيا بكفرهم وكذبهم متاعًا قصيرًا، ثم إذا انقضى أجلهم فإلينا مصيرهم، ثم نذيقهم عذاب جهنم بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم رسل الله، وجحدهم آياته.
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